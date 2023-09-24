Саккари прокомментировала победу на втором турнире WTA в карьере

Девятая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика). В финале она со счётом 7:5, 6:3 обыграла американку Кэролайн Доулхайд (47-я ракетка мира).
«Прошло четыре с половиной года с тех пор, как я выиграла свой первый титул, и только что я, наконец, выиграла свой второй. Все эти мысли, которые были у меня всё это время, было очень трудно преодолеть, и я просто очень горжусь собой, что сделала это на этой неделе.
Я чувствую, что я ещё не осознала, что сделала на этой неделе, и это займет немного времени. Но в то же время я просто хочу по-настоящему насладиться моментом сегодня и завтра и просто продолжать усердно работать, потому что я уверена, что ещё больше произойдёт в будущем», — сказала Саккари на корте.
Первый титул Мария выиграла в 2019 году на турнире WTA-250 в Рабате (Марокко).
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