Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Чэнду на отказе соперника

55-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) на отказе соперника.

В четвертьфинальном поединке Сафиуллин встречался с представителем Австралии Джорданом Томпсоном. Россиянин выиграл первый сет на тай-брейке со счётом 7:6 (7:1). В следующей партии теннисисты пробыли на корте лишь 6 минут, после чего австралиец снялся.

По ходу поединка Сафиуллин два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Томпсона пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Чэнду Сафиуллин сразится с победителем матча Артур Риндеркнеш (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 2).