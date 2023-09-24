Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Чэнду на отказе соперника
Поделиться
55-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) на отказе соперника.
В четвертьфинальном поединке Сафиуллин встречался с представителем Австралии Джорданом Томпсоном. Россиянин выиграл первый сет на тай-брейке со счётом 7:6 (7:1). В следующей партии теннисисты пробыли на корте лишь 6 минут, после чего австралиец снялся.
По ходу поединка Сафиуллин два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Томпсона пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.
За выход в финал турнира в Чэнду Сафиуллин сразится с победителем матча Артур Риндеркнеш (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 2).
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
09:52
-
09:38
-
09:28
-
09:24
-
09:00
-
05:13
-
03:01
-
00:51
-
00:26
- 23 сентября 2023
-
22:23
-
21:30
-
19:12
-
15:37
-
15:21
-
15:16
-
14:59
-
13:30
-
12:23
-
12:22
-
12:11
-
11:50
-
11:39
-
11:32
-
10:50
-
10:40
-
10:04
-
09:59
-
09:49
-
08:42
-
07:13
-
04:53
-
04:34
-
00:52
- 22 сентября 2023
-
23:56
-
23:36
Партнерский контент