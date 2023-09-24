Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Чэнду на отказе соперника

Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Чэнду на отказе соперника
Комментарии

55-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) на отказе соперника.

В четвертьфинальном поединке Сафиуллин встречался с представителем Австралии Джорданом Томпсоном. Россиянин выиграл первый сет на тай-брейке со счётом 7:6 (7:1). В следующей партии теннисисты пробыли на корте лишь 6 минут, после чего австралиец снялся.

По ходу поединка Сафиуллин два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Томпсона пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Чэнду Сафиуллин сразится с победителем матча Артур Риндеркнеш (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 2).

Чэнду. 1/4 финала
24 сентября 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
6 1
7 7
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android