Саккари рассказала, что помогло ей одержать победу на турнире WTA-1000 в Гвадалахаре

Девятая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари рассказала, какой настрой помог ей выиграть титул на турнире WTA-1000 в Гвадалахаре.
«Я зарабатываю на жизнь игрой в теннис. Это круто. Раньше я не давала себе возможности насладиться этим. Я сказала себе: ты должна повеселиться ради себя. И это произошло на этой неделе.
На этой неделе меня была только одна цель: просто быть счастливой. Если вы смотрели пару моих матчей, то видели, как я улыбаюсь на площадке больше, чем обычно. Я была просто очень счастлива, что смогла это сделать, потому что это было для меня ключом к тому, чтобы чувствовать себя хорошо на корте, чувствовать себя счастливой и ценить то, что я делаю.
Мне очень понравилось то, что Кори [Гауфф] сказала на US Open о том, что у других людей возникают более серьёзные проблемы, чем у нас, когда мы проигрываем теннисный матч, и она права. Я продолжала думать об этом, и это придавало мне сил.
В конце концов, это всего лишь теннисный матч. Я здорова, и это самое главное. Все вокруг меня, моя семья, счастливы и здоровы. Это то, о чём мне потребовалось некоторое время подумать, вспомнить, что важно в жизни. Каждый сосредотачивается на своих проблемах, больших или маленьких, важных или не важных. Вы забываете, что происходит в остальном мире, — приводит слова Саккари официальный сайт WTA.
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