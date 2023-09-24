Саккари — о критике: звучу как Медведев? Он тот, на кого я равняюсь

Девятая ракетка мира, гречанка Мария Саккари после победы на турнире WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) рассказала об отношении к критике и прокомментировала сравнение с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
«Мы живем в 2023 году. Социальные сети — часть нашей повседневной жизни. Вы не можете избежать этого. Кори (Гауфф. — Прим. «Чемпионата») сказала, что знает имена пользователей. Я тоже их знаю. Я знаю человека, у которого есть канал на YouTube, который публикует все мои поражения в полуфиналах и финалах. Я в курсе.
Я не могу описать своё удовлетворение сейчас. Когда вы доказываете, что все эти люди не правы, это топливо. Для меня это работало как топливо. Я знала, что это произойдет, но не знала, когда. Спасибо им. Они дали мне силы.
Теперь я звучу как Даниил Медведев? Он тот, на кого я равняюсь [смеётся]. Он очень умный, и он очень сообразительный», — приводит слова Саккари официальный сайт WTA.
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