Стало известно, с кем Роман Сафиуллин сразится за выход в финал турнира в Чэнду
Поделиться
Определился соперник 55-й ракетки мира, российского теннисиста Романа Сафиуллина в полуфинале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Им стал 18-я ракетка мира, 21-летний итальянец Лоренцо Музетти (2).
В четвертьфинальном матче Музетти уверенно обыграл 67-ю ракетку мира, 28-летнего француза Артура Риндеркнеша. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу итальянца. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 28 минут. Музетти один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Риндеркнеша семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Призовой фонд турнира в Чэнду составил $ 1 152 805. Его действующим чемпионом является испанец Пабло Карреньо-Буста.
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
13:07
-
12:54
-
12:26
-
12:25
-
11:47
-
11:25
-
11:09
-
11:07
-
10:49
-
09:52
-
09:38
-
09:28
-
09:24
-
09:00
-
05:13
-
03:01
-
00:51
-
00:26
- 23 сентября 2023
-
22:23
-
21:30
-
19:12
-
15:37
-
15:21
-
15:16
-
14:59
-
13:30
-
12:23
-
12:22
-
12:11
-
11:50
-
11:39
-
11:32
-
10:50
-
10:40
-
10:04
Партнерский контент