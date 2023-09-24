Стало известно, с кем Роман Сафиуллин сразится за выход в финал турнира в Чэнду

Определился соперник 55-й ракетки мира, российского теннисиста Романа Сафиуллина в полуфинале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Им стал 18-я ракетка мира, 21-летний итальянец Лоренцо Музетти (2).

В четвертьфинальном матче Музетти уверенно обыграл 67-ю ракетку мира, 28-летнего француза Артура Риндеркнеша. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу итальянца. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 28 минут. Музетти один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Риндеркнеша семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Призовой фонд турнира в Чэнду составил $ 1 152 805. Его действующим чемпионом является испанец Пабло Карреньо-Буста.