Хачанов прокомментировал победу в четвертьфинале ATP-250 с Макдональдом

15-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу в четвертьфинале ATP-250 в Чжухае (Китай), в котором он переиграл американца Маккензи Макдональда (39-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:4, 6:4.
«Это было очень тяжело. Ментальный и физический матч. Я отставал с самого начала, а он лидировал в матче. Мне нужно было стараться давить и прилагать всю энергию, чтобы изменить динамику и ход матча, и я думаю, что во втором сете с 4-4 я смог продвинуться и выиграть второй сет. Это придало мне дополнительную уверенность, чтобы в третьем сете занимать более ведущую позицию до завершения матча», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.
В первом матче на турнире в Чжухае Карен со счётом 6:4, 6:4 обыграл австралийца Алекса Болта.
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