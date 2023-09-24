Хачанов прокомментировал победу в четвертьфинале ATP-250 с Макдональдом

15-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу в четвертьфинале ATP-250 в Чжухае (Китай), в котором он переиграл американца Маккензи Макдональда (39-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

«Это было очень тяжело. Ментальный и физический матч. Я отставал с самого начала, а он лидировал в матче. Мне нужно было стараться давить и прилагать всю энергию, чтобы изменить динамику и ход матча, и я думаю, что во втором сете с 4-4 я смог продвинуться и выиграть второй сет. Это придало мне дополнительную уверенность, чтобы в третьем сете занимать более ведущую позицию до завершения матча», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.

В первом матче на турнире в Чжухае Карен со счётом 6:4, 6:4 обыграл австралийца Алекса Болта.