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Себастьян Корда станет соперником Карена Хачанова в полуфинале турнира в Чжухае

Себастьян Корда станет соперником Карена Хачанова в полуфинале турнира в Чжухае
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33-я ракетка мира, американский теннисист Себастьян Корда вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай), призовой фонд которого составил $ 981 785.

В четвертьфинальном поединке Корда (4) со счётом 6:1, 6:2 обыграл 35-ю ракетку мира, представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (5). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 13 минут. Корда девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Этчеверри три эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал соревнований в Чжухае Корда сразится с серебряным призёром Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-й ракеткой мира, россиянином Кареном Хачановым (1).

Чжухай (м). 1/4 финала
24 сентября 2023, воскресенье. 11:10 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
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