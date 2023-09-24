Себастьян Корда станет соперником Карена Хачанова в полуфинале турнира в Чжухае
Поделиться
33-я ракетка мира, американский теннисист Себастьян Корда вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай), призовой фонд которого составил $ 981 785.
В четвертьфинальном поединке Корда (4) со счётом 6:1, 6:2 обыграл 35-ю ракетку мира, представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (5). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 13 минут. Корда девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Этчеверри три эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в финал соревнований в Чжухае Корда сразится с серебряным призёром Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-й ракеткой мира, россиянином Кареном Хачановым (1).
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
13:20
-
13:07
-
12:54
-
12:26
-
12:25
-
11:47
-
11:25
-
11:09
-
11:07
-
10:49
-
09:52
-
09:38
-
09:28
-
09:24
-
09:00
-
05:13
-
03:01
-
00:51
-
00:26
- 23 сентября 2023
-
22:23
-
21:30
-
19:12
-
15:37
-
15:21
-
15:16
-
14:59
-
13:30
-
12:23
-
12:22
-
12:11
-
11:50
-
11:39
-
11:32
-
10:50
-
10:40
Партнерский контент