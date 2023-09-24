Себастьян Корда станет соперником Карена Хачанова в полуфинале турнира в Чжухае

33-я ракетка мира, американский теннисист Себастьян Корда вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай), призовой фонд которого составил $ 981 785.

В четвертьфинальном поединке Корда (4) со счётом 6:1, 6:2 обыграл 35-ю ракетку мира, представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (5). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 13 минут. Корда девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Этчеверри три эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал соревнований в Чжухае Корда сразится с серебряным призёром Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-й ракеткой мира, россиянином Кареном Хачановым (1).