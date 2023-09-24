Зверев вышел в полуфинал ATP-250 в Чэнду, обыграв Кецмановича за три часа

Десятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Чэнду (Китай), на котором он получил первый номер посева. В четвертьфинале соперником Зверева был серб Миомир Кецманович (47-я ракетка мира), Александр одержал победу в трёх сетах (5:7, 7:5, 6:2).

Матч продолжался 3 часа. Зверев выполнил 12 эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 17. Кецманович четыре раза подал навылет, также допустил три двойных и реализовал три из 10 брейк-пойнтов. Отметим, что у немца гораздо выше был процент первой подачи (79% на 53%).

В полуфинале Зверев встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Кристофер О’Коннелл (Австралия). Отметим, что в другом матче 1/2 финала сыграет российский теннисист Роман Сафиуллин, его соперником будет итальянец Лоренцо Музетти.