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Зверев вышел в полуфинал ATP-250 в Чэнду, обыграв Кецмановича за три часа

Зверев вышел в полуфинал ATP-250 в Чэнду, обыграв Кецмановича за три часа
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Десятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Чэнду (Китай), на котором он получил первый номер посева. В четвертьфинале соперником Зверева был серб Миомир Кецманович (47-я ракетка мира), Александр одержал победу в трёх сетах (5:7, 7:5, 6:2).

Матч продолжался 3 часа. Зверев выполнил 12 эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 17. Кецманович четыре раза подал навылет, также допустил три двойных и реализовал три из 10 брейк-пойнтов. Отметим, что у немца гораздо выше был процент первой подачи (79% на 53%).

В полуфинале Зверев встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Кристофер О’Коннелл (Австралия). Отметим, что в другом матче 1/2 финала сыграет российский теннисист Роман Сафиуллин, его соперником будет итальянец Лоренцо Музетти.

Чэнду. 1/4 финала
24 сентября 2023, воскресенье. 11:45 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 6
7 		5 2
         
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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