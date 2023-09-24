Тарпищев: больших результатов от Хачанова сейчас ждать не стоит

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от игры 15-й ракетки мира, российского теннисиста Карена Хачанова на турнире ATP-250 в Чжухае (Китай). Карен уже пробился в полуфинал матч на этом турнире.
«Карен постепенно втягивается в турнирный ритм, набирает форму после той травмы. Хорошо, что одержал непростую победу, вышел в полуфинал, но больших результатов от него ждать не стоит — даже несмотря на то, что он первый сеяный. Ему сейчас важно подготовиться к «Мастерсам», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Матчи с австралийцем Алексом Болтом (6:4, 6:4) и американцем Маккензи Макдональдом (4:6, 6:4, 6:4) на турнире в Чжухае стали первыми победами Хачанова в одиночном разряде с «Ролан Гаррос» — 2023. С июня по август Карен восстанавливался от травмы.
В полуфинале ATP-250 в Чжухае Хачанов встретится с американцем Себастьяном Кордой (33-я ракетка мира).
В календаре сезона 2023 года осталось два «Мастерса»: турниры в Шанхае (4-15 октября) и в Париже (30 октября — 5 ноября).
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