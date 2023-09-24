Нисиока, обыгравший Штруффа, станет соперником Карацева по полуфиналу турнира в Чжухае

46-я ракетка мира японский теннисист Йосихито Нисиока станет соперником российского теннисиста Аслана Карацева (63-я ракетка мира) по полуфинальному матчу турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай). В четвертьфинале японец в двух сетах обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа — 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Нисиока ни разу не подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал три из пяти брейк-пойнтов. Штруфф выполнил 11 эйсов и допустил две двойные ошибки, реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Карацев и Нисиока ранее играли друг с другом только один раз. В матче первого круга, состоявшемся в 2022 году на «Мастерсе» в Париже, японец одержал победу со счётом 6:3, 6:4.

В другом полуфинале турнира в Чжухае россиянин Карен Хачанов сыграет с американцем Себастьяном Кордой.