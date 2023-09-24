Селиваненко: к Карацеву вернулась мощная и уверенная игра

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением об игре россиянина Аслана Карацева (63-е место в рейтинге АТР) на турнире в Чэнду (Китай).
«К Аслану наконец вернулась та уверенная и мощная игра, которая приносила ему победы в успешном для него сезоне 2021 года. Нисиока — всегда сложный соперник, обычно играющий стабильно и тактически грамотно. Интересный матч будет в полуфинале», — сказал Селиваненко в интервью «РБ-Спорт».
Напомним, ранее Аслан Карацев обыграл Кэмерона Норри со счётом 2:0 и пробился в полуфинал турнира серии АТР-250 в китайском Чэнду. Следующий матч 63-я ракетка мира проведёт с японцем Йосихито Нисиокой (46-е место в рейтинге АТР).
Турнир проходит с 20 по 26 сентября, общий призовой фонд составит $ 1 152 805.
- 24 сентября 2023
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