Обновился рейтинг WTA. Российские теннисистки потеряли позиции

Сегодня, 25 сентября, был опубликован обновлённый мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Первая пятёрка рейтинга осталась без изменений: возглавляет его белоруска Арина Соболенко, на втором месте расположилась Ига Свёнтек из Польши, американка Кори Гауфф замыкает лидерскую тройку, далее – американка Джессика Пегула и Елена Рыбакина из Казахстана. Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила 13-ю строчку, у Вероники Кудерметовой 19-я позиция, Екатерина Александрова потеряла ещё одно место и теперь 21-я, Людмила Самсонова потеряла сразу пять позиций (22-е место), Анастасия Потапова 27-я (минус одна позиция).
Рейтинг WTA 52 недель
1. Арина Соболенко (Беларусь) — 9266 очков.
2. Ига Свёнтек (Польша) — 8195.
3. Кори Гауфф (США) — 6165.
4. Джессика Пегула (США) — 5755.
5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5665.
6 (+3). Мария Саккари (Греция) — 4360.
7. Онс Жабер (Тунис) — 3875.
8 (-2). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830.
9 (-1). Каролина Мухова (Чехия) — 3765.
10 (+1). Каролин Гарсия (Франция) — 3335…
13. Дарья Касаткина (Россия) — 2790…
19. Вероника Кудерметова (Россия) — 2170…
21 (-1). Екатерина Александрова (Россия) — 2120.
22 (-5). Людмила Самсонова (Россия) — 2000…
27 (-1). Анастасия Потапова (Россия) — 1685…
40. Анна Блинкова (Россия) — 1263…
62 (-5). Мирра Андреева (Россия) — 979.
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