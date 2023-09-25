Обновился рейтинг WTA. Российские теннисистки потеряли позиции

Сегодня, 25 сентября, был опубликован обновлённый мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Первая пятёрка рейтинга осталась без изменений: возглавляет его белоруска Арина Соболенко, на втором месте расположилась Ига Свёнтек из Польши, американка Кори Гауфф замыкает лидерскую тройку, далее – американка Джессика Пегула и Елена Рыбакина из Казахстана. Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила 13-ю строчку, у Вероники Кудерметовой 19-я позиция, Екатерина Александрова потеряла ещё одно место и теперь 21-я, Людмила Самсонова потеряла сразу пять позиций (22-е место), Анастасия Потапова 27-я (минус одна позиция).

Рейтинг WTA 52 недель

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 9266 очков.

2. Ига Свёнтек (Польша) — 8195.

3. Кори Гауфф (США) — 6165.

4. Джессика Пегула (США) — 5755.

5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5665.

6 (+3). Мария Саккари (Греция) — 4360.

7. Онс Жабер (Тунис) — 3875.

8 (-2). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830.

9 (-1). Каролина Мухова (Чехия) — 3765.

10 (+1). Каролин Гарсия (Франция) — 3335…

13. Дарья Касаткина (Россия) — 2790…

19. Вероника Кудерметова (Россия) — 2170…

21 (-1). Екатерина Александрова (Россия) — 2120.

22 (-5). Людмила Самсонова (Россия) — 2000…

27 (-1). Анастасия Потапова (Россия) — 1685…

40. Анна Блинкова (Россия) — 1263…

62 (-5). Мирра Андреева (Россия) — 979.