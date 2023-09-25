Кудерметова и Павлюченкова вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Токио
Поделиться
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова в 1/8 финала турнира в Токио одолели бразильянку Луизу Стефани и мексиканку Джулиану Олмос.
Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 10:8 в пользу российской пары.
Напомним, призовой фонд турнира составляет € 734,2 тысячи.
Комментарии
- 25 сентября 2023
-
12:36
-
11:29
-
09:55
-
09:23
-
00:40
-
00:19
- 24 сентября 2023
-
23:58
-
23:18
-
23:12
-
21:59
-
21:47
-
21:19
-
21:00
-
20:51
-
18:55
-
18:38
-
17:58
-
17:06
-
15:55
-
15:39
-
15:30
-
15:11
-
14:55
-
14:45
-
13:20
-
13:07
-
12:54
-
12:26
-
12:25
-
11:47
-
11:25
-
11:09
-
11:07
-
10:49
-
09:52
Партнерский контент