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39-летняя Звонарёва прошла первый круг турнира в Нинбо

39-летняя Звонарёва прошла первый круг турнира в Нинбо
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Российская теннисистка Вера Звонарёва, располагающаяся на 526-й строчке рейтинга WTA, обыграла спортсменку из Великобритании Кэйти Бултер (54-я строчка рейтинга WTA) и прошла во второй круг турнира в Нинбо в возрасте 39 лет.

Матч затянулся на три партии и закончился за 3 часа 11 минут, со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:3) сильнее оказалась россиянка. Звонарёва один раз подала навылет, в то время как Бултер сделала это три раза. По двойным ошибкам у теннисисток крупная ничья — 12:12. Россиянка реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов, в то время как её соперница — 7 из 12 попыток.

Турнир серии WTA-250 в китайском городе Нинбо проходит на хардовом покрытии с 25 по 30 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $ 259 303.

Нинбо. 1-й круг
25 сентября 2023, понедельник. 10:10 МСК
Вера Звонарёва
526
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
4 		6 6 3
         
Кэйти Бултер
54
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
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