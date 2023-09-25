39-летняя Звонарёва прошла первый круг турнира в Нинбо

Российская теннисистка Вера Звонарёва, располагающаяся на 526-й строчке рейтинга WTA, обыграла спортсменку из Великобритании Кэйти Бултер (54-я строчка рейтинга WTA) и прошла во второй круг турнира в Нинбо в возрасте 39 лет.

Матч затянулся на три партии и закончился за 3 часа 11 минут, со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:3) сильнее оказалась россиянка. Звонарёва один раз подала навылет, в то время как Бултер сделала это три раза. По двойным ошибкам у теннисисток крупная ничья — 12:12. Россиянка реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов, в то время как её соперница — 7 из 12 попыток.

Турнир серии WTA-250 в китайском городе Нинбо проходит на хардовом покрытии с 25 по 30 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $ 259 303.