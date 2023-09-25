Макинрой — о Кубке Лэйвера: было невероятно снова надрать задницу сборной Европы

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой эмоционально прокомментировал победу своей команды, сборной мира на Кубке Лэйвера – 2023. Для коллектива легендарного Макинроя это вторая победа подряд на данном турнире.

«Как я и сказал ранее, у нас отличный командный дух, подкреплённый работающим сочетанием молодости и опыта. Думаю, что все мои ребята играли великолепно. Было невероятно снова надрать им (сборной Европы) задницы. Эй, я могу так говорить, они так много раз пинали наши, понятно?» — сказал Макинрой в интервью на корте.

Сборная мира одержала победу на Кубке Лэйвера со счётом 13:2. Сборной Европы по ходу турнира удалось выиграть только один матч: норвежец Каспер Рууд в двух сетах в одиночном разряде обыграл американца Томми Пола.