Даниил Медведев прилетел в Пекин, где сыграет на первом с US Open турнире

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прилетел в Пекин (Китай), где с 28 сентября по 4 октября пройдёт турнир категории ATP-500. Для Медведева эти соревнования станут первыми после выступления на US Open – 2023.
Фото: VCG/Getty Images
Фото: VCG/Getty Images
На прошедшем US Open — 2023 Медведев (3) дошёл до финала, обыграв по пути чемпиона 2022 года испанца Карлоса Алькараса (1). В финале же Даниилу не удалось одолеть на тот момент 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2). Россиянин проиграл титулованному сопернику со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.
Призовой фонд турнира в Пекине составил $ 3 633 875. Соревнования не проводились с 2019 года сначала из-за пандемии коронавируса, а потом из-за скандала с Пэн Шуай. В 2019-м титул в Пекине завоевал австриец Доминик Тим.
- 25 сентября 2023
-
22:41
-
22:33
-
22:31
-
21:54
-
21:52
-
21:06
-
20:54
-
20:14
-
20:00
-
18:55
-
18:34
-
18:22
-
17:57
-
17:55
-
17:46
-
17:24
-
17:05
-
16:39
-
16:08
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:17
-
12:36
-
11:29
-
09:55
-
09:23
-
00:40
-
00:19
- 24 сентября 2023
-
23:58
-
23:18
-
23:12
-
21:59
-
21:47
-
21:19