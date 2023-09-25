Даниил Медведев прилетел в Пекин, где сыграет на первом с US Open турнире

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прилетел в Пекин (Китай), где с 28 сентября по 4 октября пройдёт турнир категории ATP-500. Для Медведева эти соревнования станут первыми после выступления на US Open – 2023.

Фото: VCG/Getty Images

Фото: VCG/Getty Images

На прошедшем US Open — 2023 Медведев (3) дошёл до финала, обыграв по пути чемпиона 2022 года испанца Карлоса Алькараса (1). В финале же Даниилу не удалось одолеть на тот момент 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2). Россиянин проиграл титулованному сопернику со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Призовой фонд турнира в Пекине составил $ 3 633 875. Соревнования не проводились с 2019 года сначала из-за пандемии коронавируса, а потом из-за скандала с Пэн Шуай. В 2019-м титул в Пекине завоевал австриец Доминик Тим.