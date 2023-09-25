Веснина: пусть и в более зрелом возрасте, но Сафиуллин обрёл свой теннис

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина оценила выступление россиянина Романа Сафиуллина на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Ранее Роман вышел в дебютный для себя финал ATP.
«Полагаю, что в этом году Сафиуллин совершил настоящий прорыв в своей карьере. Он наконец-то поборол те травмы, которые преследовали его долгое время, и сумел прибавить в уровне игры. Тут стоит обратить внимание на то, какой восхитительный тандем у него получился с Андреем Кузнецовым, который теперь является его тренером. Пусть и в более зрелом возрасте, но Роман обрёл свой теннис.
Уверена, что он не остановится на выходе в свой первый финал ATP и захочет большего. Соперничество со Зверевым будет непростым — он достаточно опытный теннисист, который знает вкус побед. Но и Роману пора научиться побеждать на турнирах, и надеюсь, что у него это получится», — приводит слова Весниной RT.
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