Веснина оценила шансы Хачанова завоевать титул на турнире в Чжухае

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от финала турнира ATP-250 в Чжухае (Китай), где россиянин Карен Хачанов (1) сразится с японцем Йосихито Нисиокой (8).
«Безусловно, выход в финал является очень важным событием для Хачанова. Восстановление от такой травмы, которая была у него, как правило, занимает достаточно длительное время. Стоит отметить, как быстро Карен сумел оправиться и найти свою игру. Всё это должно лишний раз придать ему уверенности перед поединком с Нисиокой. Полагаю, что Хачанова можно считать фаворитом, но говорить об этом стоит достаточно сдержанно. Японец — весьма непростой соперник, и тут всё будет зависеть от состояния здоровья нашего теннисиста», — приводит слова Весниной RT.
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