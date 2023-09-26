Александрова обыграла Калинскую и вышла во второй круг турнира WTA-500 в Токио

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) 21-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Анну Калинскую (80-я в рейтинге WTA). Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:1, 7:5 в пользу Александровой.
Матч продлился 2 часа 21 минуту. Александрова 14 раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Калинской два эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
В следующем раунде соревнований в Токио Александрова сыграет с 22-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой. Женский турнир в Японии продлится до 1 октября. Действующей победительницей соревнований является Самсонова.
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