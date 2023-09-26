Карен Хачанов — Йосихито Нисиока: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Чжухае
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Сегодня, 26 сентября, российский теннисист Карен Хачанов сыграет в финале хардового турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай) с представителем Японии Йосихито Нисиокой. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Йосихито Нисиока в финале турнира в Чжухае.
Чжухай (м). Финал
26 сентября 2023, вторник. 14:30 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
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Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Напомним, по личным встречам Хачанов ведёт со счётом 3-1. Карен выигрывал у Йосихито на Australian Open — 2019, на Олимпиаде в Токио (где в итоге завоевал серебряную медаль), а также на Открытом чемпионате Австралии 2023 года. Перед этим японец победил Хачанова в Вашингтоне-2022 на двух тай-брейках.
Призовой фонд турнира в Чжухае составляет $ 981 785.
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