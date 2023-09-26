Опубликована сетка турнира в Пекине, где сыграют Медведев, Рублёв и Алькарас

Стала известна сетка хардового турнира в одиночном мужском разряде ATP-500 в Пекине (Китай). Турнир пройдёт с 28 сентября по 4 октября 2023 года.

Первый сеянный турнира испанский теннисист Карлос Алькарас в первом раунде сыграет с квалифайером соревнований. Россиянин Даниил Медведев, ставший вторым сеянным в турнире, в первом круге встретится с представителем США Томми Полом. Российский теннисист Андрей Рублёв (пятый сеянный в турнире) в первом матче сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.

Также на хардовом турнире в Пекине выступят российский теннисист Карен Хачанов, норвежец Каспер Рууд, датчанин Хольгер Руне, итальянский спортсмен Янник Синнер, немец Александр Зверев и британец Энди Маррей.