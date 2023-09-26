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Карен Хачанов стал победителем турнира в Чжухае

Карен Хачанов стал победителем турнира в Чжухае
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Завершился финал хардового турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай), в котором российский теннисист Карен Хачанов встречался с представителем Японии Йосихито Нисиокой. Счёт матча — 7:6(2), 6:1 в пользу россиянина.

Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. На счету россиянина девять эйсов и три двойные ошибки. Японец выполнил две подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки. Карену удалось реализовать три брейк-пойнта из восьми. Йосихито сделал один брейк при шести брейк-пойнтах.

Призовой фонд турнира в Чжухае составил $ 981 785.

Для Хачанова эта победа стала первой на турнирах ATP в этом году.

На пути к финалу Хачанов одержал три победы. Представитель России оказался сильнее Алекса Болта (6:4, 6:4), Маккензи Макдональда (4:6, 6:4, 6:4) и Себастьяна Корды (7:5, 6:4).

Чжухай (м). Финал
26 сентября 2023, вторник. 14:40 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		1
         
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
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