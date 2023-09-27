Обновлённый рейтинг ATP: Хачанов поднялся на 14-е место, Сафиуллин — на 41-е

Опубликован обновлённый мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Позиции первых десяти игроков рейтинга остались без изменений. Победитель турнира в Чжухае российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 14-ю строчку рейтинга. На 14 пунктов рейтинга поднялся россиянин Роман Сафиуллин, дошедший до финала в Чэнду, теперь он на 41-м месте в рейтинге. Аслан Карацев также переместился в рейтинге на более высокое место — с 63-го на 52-е.
Мировой рейтинг 52 недель ATP
1. Новак Джокович (Сербия) — 11 795 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания) — 8535.
3. Даниил Медведев (Россия) — 7280.
4. Хольгер Руне (Дания) — 4710.
5. Стефанос Циципас (Греция) — 4615.
6. Андрей Рублёв (Россия) — 4515.
7. Янник Синнер (Италия) — 4465.
8. Тейлор Фритц (США) — 3955.
9. Каспер Рууд (Норвегия) — 3560.
10. Александр Зверев (Германия) — 3280…
14 (+1). Карен Хачанов (Россия) — 2385…
41 (+14). Роман Сафиуллин (Россия) — 1052…
52 (+11). Аслан Карацев (Россия) — 943…
85 (+1). Александр Шевченко (Россия) — 697.
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