Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Обновлённый рейтинг ATP: Хачанов поднялся на 14-е место, Сафиуллин — на 41-е

Обновлённый рейтинг ATP: Хачанов поднялся на 14-е место, Сафиуллин — на 41-е
Аудио-версия:
Комментарии

Опубликован обновлённый мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Позиции первых десяти игроков рейтинга остались без изменений. Победитель турнира в Чжухае российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 14-ю строчку рейтинга. На 14 пунктов рейтинга поднялся россиянин Роман Сафиуллин, дошедший до финала в Чэнду, теперь он на 41-м месте в рейтинге. Аслан Карацев также переместился в рейтинге на более высокое место — с 63-го на 52-е.

Мировой рейтинг 52 недель ATP

1. Новак Джокович (Сербия) — 11 795 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания) — 8535.
3. Даниил Медведев (Россия) — 7280.
4. Хольгер Руне (Дания) — 4710.
5. Стефанос Циципас (Греция) — 4615.
6. Андрей Рублёв (Россия) — 4515.
7. Янник Синнер (Италия) — 4465.
8. Тейлор Фритц (США) — 3955.
9. Каспер Рууд (Норвегия) — 3560.
10. Александр Зверев (Германия) — 3280…

14 (+1). Карен Хачанов (Россия) — 2385…
41 (+14). Роман Сафиуллин (Россия) — 1052…
52 (+11). Аслан Карацев (Россия) — 943…
85 (+1). Александр Шевченко (Россия) — 697.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android