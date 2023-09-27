Обновлённый рейтинг ATP: Хачанов поднялся на 14-е место, Сафиуллин — на 41-е

Опубликован обновлённый мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Позиции первых десяти игроков рейтинга остались без изменений. Победитель турнира в Чжухае российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 14-ю строчку рейтинга. На 14 пунктов рейтинга поднялся россиянин Роман Сафиуллин, дошедший до финала в Чэнду, теперь он на 41-м месте в рейтинге. Аслан Карацев также переместился в рейтинге на более высокое место — с 63-го на 52-е.

Мировой рейтинг 52 недель ATP

1. Новак Джокович (Сербия) — 11 795 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8535.

3. Даниил Медведев (Россия) — 7280.

4. Хольгер Руне (Дания) — 4710.

5. Стефанос Циципас (Греция) — 4615.

6. Андрей Рублёв (Россия) — 4515.

7. Янник Синнер (Италия) — 4465.

8. Тейлор Фритц (США) — 3955.

9. Каспер Рууд (Норвегия) — 3560.

10. Александр Зверев (Германия) — 3280…

14 (+1). Карен Хачанов (Россия) — 2385…

41 (+14). Роман Сафиуллин (Россия) — 1052…

52 (+11). Аслан Карацев (Россия) — 943…

85 (+1). Александр Шевченко (Россия) — 697.