«Новое поколение звёзд тенниса». L’Officiel провёл фотосессию с Циципасом, Зверевым и Руне

Американская версия журнала о моде L’Officiel опубликовал статью под названием «Встречайте новое поколение звёзд мира тенниса». «Эти молодые теннисисты находятся на вершине своего мастерства и находят признание на кортах по всему миру», — говорится в описании материала.

Для статьи в стильной фотосессии приняли участие немец Александр Зверев (10-я ракетка мира, 26 лет), датчанин Хольгер Руне (четвёртая ракетка мира, 20 лет), канадец Феликс Оже-Альяссим (15-я ракетка мира, 23 года), американец Фрэнсис Тиафо (11-я ракетка мира, 25 лет) и грек Стефанос Циципас (пятая ракетка мира, 25 лет).

В данный момент в рамках ATP-тура проходят соревнования ATP-500 в Пекине (Китай) и ATP-250 в Астане (Казахстан).