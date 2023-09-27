«Новое поколение звёзд тенниса». L’Officiel провёл фотосессию с Циципасом, Зверевым и Руне
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Американская версия журнала о моде L’Officiel опубликовал статью под названием «Встречайте новое поколение звёзд мира тенниса». «Эти молодые теннисисты находятся на вершине своего мастерства и находят признание на кортах по всему миру», — говорится в описании материала.
Для статьи в стильной фотосессии приняли участие немец Александр Зверев (10-я ракетка мира, 26 лет), датчанин Хольгер Руне (четвёртая ракетка мира, 20 лет), канадец Феликс Оже-Альяссим (15-я ракетка мира, 23 года), американец Фрэнсис Тиафо (11-я ракетка мира, 25 лет) и грек Стефанос Циципас (пятая ракетка мира, 25 лет).
В данный момент в рамках ATP-тура проходят соревнования ATP-500 в Пекине (Китай) и ATP-250 в Астане (Казахстан).
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