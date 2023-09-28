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Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Токио

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Токио
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Греции Деспиной Папамихаил (220-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу российской спортсменки.

Матч продлился 2 часа 3 минуты. Касаткина совершила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету греческой теннисистки три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 16.

В четвертьфинале соревнований в Токио Касаткиной предстоит встретиться с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Хардовый турнир в Японии завершится 1 октября.

Токио (ж). 2-й круг
28 сентября 2023, четверг. 07:40 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Деспина Папамихаил
220
Греция
Деспина Папамихаил
Д. Папамихаил
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