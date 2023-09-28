Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Токио

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Греции Деспиной Папамихаил (220-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу российской спортсменки.

Матч продлился 2 часа 3 минуты. Касаткина совершила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету греческой теннисистки три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 16.

В четвертьфинале соревнований в Токио Касаткиной предстоит встретиться с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Хардовый турнир в Японии завершится 1 октября.