Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова не смогли выйти в полуфинал турнира в Токио

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова вылетели в четвертьфинале теннисного турнира WTA-500 в Токио в парном разряде.

Российский дуэт уступил японке Мию Като и украинке Надежде Киченок со счётом 6:0, 4:6, 6:10. Матч продолжался 1 час 19 минут. В ходе встречи россиянки не совершили ни одного эйса и допустили пять двойных ошибок, в то время как их оппонентки подали навылет два раза и допустили одну двойную ошибку. Соперницы японки и украинки по полуфиналу определятся во встрече, в которой представительницы Японии Эри Ходзуми и Макото Ниномия сыграют против Фернанды Контрерас Гомес (Мексика) и Деспины Папамихаил (Греция).

Турнир WTA-500 в Токио проходит на хардовом покрытии с 25 сентября по 1 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 780 637.