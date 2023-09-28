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Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Токио

Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Токио
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) шестая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу над представительницей Японии Мисаки Дои (331-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу греческой спортсменки.

Матч продлился 1 час 7 минут. Саккари четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Дои один эйс и ни одной двойной ошибки.

В четвертьфинале соревнований в Токио Саккари сыграет с десятой ракеткой мира французской теннисисткой Каролин Гарсией, которая ранее обыграла представительницу Украины Ангелину Калинину. Турнир в Японии завершится 1 октября.

Токио (ж). 2-й круг
28 сентября 2023, четверг. 11:50 МСК
Мисаки Дои
331
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Мария Саккари
6
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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