Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Токио

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) шестая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу над представительницей Японии Мисаки Дои (331-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу греческой спортсменки.

Матч продлился 1 час 7 минут. Саккари четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Дои один эйс и ни одной двойной ошибки.

В четвертьфинале соревнований в Токио Саккари сыграет с десятой ракеткой мира французской теннисисткой Каролин Гарсией, которая ранее обыграла представительницу Украины Ангелину Калинину. Турнир в Японии завершится 1 октября.