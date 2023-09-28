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Подороска отдала только два гейма Синяковой в четвертьфинале турнира в Нинбо

Подороска отдала только два гейма Синяковой в четвертьфинале турнира в Нинбо
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Теннисистка из Аргентины Надия Подороска вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Нинбо (Китай). В четвертьфинальном матче соревнований Подороска нанесла поражение представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Подороска ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. Синякова выполнила два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и не смогла воспользоваться ни одной из пяти возможностей взять подачу соперницы.

В полуфинале турнира в Нинбо Подороска сыграет с первой ракеткой соревнований, представительницей Туниса Онс Жабер. Вторую полуфинальную пару составили россиянка Диана Шнайдер и представительница Чехии Линда Фрухвиртова.

Нинбо. 1/4 финала
28 сентября 2023, четверг. 17:25 МСК
Катержина Синякова
90
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Надия Подороска
87
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
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