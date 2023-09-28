Подороска отдала только два гейма Синяковой в четвертьфинале турнира в Нинбо

Теннисистка из Аргентины Надия Подороска вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Нинбо (Китай). В четвертьфинальном матче соревнований Подороска нанесла поражение представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
Подороска ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. Синякова выполнила два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и не смогла воспользоваться ни одной из пяти возможностей взять подачу соперницы.
В полуфинале турнира в Нинбо Подороска сыграет с первой ракеткой соревнований, представительницей Туниса Онс Жабер. Вторую полуфинальную пару составили россиянка Диана Шнайдер и представительница Чехии Линда Фрухвиртова.
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