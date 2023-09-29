Кудерметова одержала 15-ю в карьере победу над действующими теннисистками из топ-10

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, 19-я ракетка мира, сегодня, 29 сентября, вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Токио (Япония), обыграв вторую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек. Для россиянки этот матч стал 15-й в карьере победой над действующими теннисистками, входящими в топ-10 рейтинга WTA.

Все победы Вероники Кудерметовой над действующими теннисистками из топ-10 рейтинга WTA

2019 — Белинда Бенчич (Швейцария), Элина Свитолина (Украина)

2020 — Каролина Плишкова — дважды (Чехия)

2021 — Элина Свитолина (Украина), Кики Бертенс (Нидерланды)

2022 — Гарбинье Мугуруса (Испания), Паула Бадоса (Испания), Арина Соболенко (Беларусь), Онс Жабер (Тунис)

2023 — Кори Гауфф (США), Дарья Касаткина (Россия), Джессика Пегула (США), Арина Соболенко (Беларусь), Ига Свёнтек (Польша)