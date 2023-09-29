Кудерметова сенсационно победила Свёнтек! В финале Токио будет как минимум одна россиянка

В пятницу, 29 сентября, на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония) проходят четвертьфинальные матчи. В одной из встреч россиянка Вероника Кудерметова, посеянная под восьмым номером, противостояла четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира Иге Свёнтек (1). В последнее время и Кудерметова, и Свёнтек пребывают не в лучшей форме. На US Open россиянка проиграла в первом же круге, а затем выиграла лишь один матч из трёх до турнира в Токио. Свёнтек же, проигравшая Елене Остапенко в 1/8 финала Открытого чемпионата США, впервые за полтора года потеряла лидерство в рейтинге WTA, отдав первую строчку Арине Соболенко.

И всё же полька считалась однозначным фаворитом во встрече с Кудерметовой. Тем приятнее сенсационная победа российской теннисистки. Первые четыре гейма в этом матче остались за Вероникой — Ига слишком много ошибалась. Затем Свёнтек кое-как наладила подачу, но догнать соперницу не сумела. Правда, подавая на сет при 5:2, Кудерметова отыграла брейк-пойнт, но с третьего сетбола всё же выиграла партию — 6:2 за 43 минуты.

Во втором сете Свёнтек прибавила, и у Кудерметовой не получилось оказать ей сопротивление. Полька во втором гейме сделала брейк, затем уверенно держала подачу, а в восьмом гейме почти безупречно отработала на приёме, отдав сопернице лишь один розыгрыш — 6:2 за те же 43 минуты. Так что всё решала третья партия. Ключевым в ней стал третий гейм, который россиянка взяла с третьего брейк-пойнта. Далее соперницы брали свои подачи, и в 10-м гейме Вероника при 5:4 подавала на матч. И реализовала первый же матчбол — 6:2, 2:6, 6:4 за 2 часа 23 минуты.

Вот так Кудерметова впервые в карьере обыграла Свёнтек. До этого полька выиграла у неё четыре матча из четырёх, не отдав при этом ни одной партии. В Токио осталось сыграть ещё два четвертьфинала, но уже сейчас известно, что в финале турнира будет как минимум одна россиянка. Ведь Кудерметова, вышедшая в полуфинал, сыграет в нём с Анастасией Павлюченковой, которая выиграла в дерби у Екатерины Александровой — 6:2, 7:5.

Более того, финал в теории вообще может оказаться чисто российским. Для этого необходимо, чтобы из нижней половины сетки выбралась Дарья Касаткина. Но сперва ей нужно обыграть в четвертьфинале Джессику Пегулу.