Вероника Кудерметова: просто пыталась поверить, что могу обыграть Игу Свёнтек

19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над представительницей Польши Игой Свёнтек (вторая в рейтинге WTA) в матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4 в пользу россиянки.

«Я просто пыталась поверить, что могу обыграть её. Сегодня это произошло. Я очень рада, что мне удалось выиграть один матч», — сказала Кудерметова после игры.

Напомним, до этого Кудерметова четыре раза проигрывала Свёнтек. Дважды польская теннисистка нанесла поражение Кудерметовой в текущем году.

В полуфинале соревнований в Токио Вероника Кудерметова сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, занимающей 86-е место в рейтинге WTA.