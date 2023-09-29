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Звонарёва и Зигемунд вышли в финал парного разряда турнира в Нинбо

Звонарёва и Зигемунд вышли в финал парного разряда турнира в Нинбо
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Российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша по парному разряду, представительница Германии Лаура Зигемунд одержали победу в матче 1/2 финала хардового турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай). Соперницами дуэта были словацкая теннисистка Виктория Грунчакова и нидерландская спортсменка Аранча Рус. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Звонарёвой и Зигемунд.

Матч продлился 1 час 12 минут. Победительницы один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. У Грунчаковой и Рус в активе два эйса и три двойные ошибки.

Соперницами Звонарёвой и Зигемунд в финальном матче парного разряда турнира в Нинбо станет китайский дуэт Ханью Гуо и Синью Янь.

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