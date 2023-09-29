Павел Котов выступит в основной сетке «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Павел Котов, 101-я ракетка мира, выступит в основной сетке «Мастерса» в Шанхае (Китай) после того, как с турнира снялись казахстанец Александр Бублик, испанец Роберто Баутиста-Агут и австриец Джэйсон Каблер, а также освободилось место для специального исключения.

Помимо Котова, в основу «Мастерса» также попали Кристьян Гарин (Чили), Фабиан Марожан (Венгрия) и Таро Дэниэл (Япония). Следующий в очереди на попадание в основу турнира в Шанхае при условии отказа одного из уже заявленных игроков — француз Юго Гастон.

«Мастерс» в Шанхае пройдёт с 4 по 15 октября 2023 года. На соревнования заявлены все теннисисты из топ-10 рейтинга ATP, кроме действующей первой ракетки мира серба Новака Джоковича.