Мирра Андреева: я бы хотела спросить Шарапову, что она чувствовала после Уимблдона-2004

62-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева поделилась своим мнением о том, что её сравнивают с Марией Шараповой, а также призналась, что хотела бы поговорить с ней.

«Я хотел бы спросить Марию (Шарапову. — Прим. «‎Чемпионата»‎), каково было её чувство, когда она выиграла свой первый турнир «‎Большого шлема»‎ в 17 лет. Потом мне хотелось бы узнать другие вещи, но прежде всего хотелось бы узнать, что она чувствовала после победы на Уимблдоне в 2004 году.

Люди, возможно, скажут, что я иду по её пути и делаю то же самое, что и она, но я не зацикливаюсь на этом. У меня своя карьера, своя жизнь. Я сделаю всё возможное, чтобы построить блестящую карьеру», — сказала Андреева.

Ранее в этом сезоне, в своих первых двух турнирах «Большого шлема» и WTA-1000 Андреева вышла в 1/8 финала на Уимблдоне-2023 и на «Мастерсе» в Мадриде, а также в своем дебюте дошла до третьего раунда Открытого чемпионата Франции.