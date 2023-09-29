Веснина прокомментировала выход Павлюченковой и Кудерметовой в полуфинал в Токио

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина поделилась мнением о победах Анастасии Павлюченковой и Вероники Кудерметовой. Обе теннисистки вышли в полуфинал турнира в Токио.

«Считаю, победа Вероники Кудерметовой над Игой Свёнтек заслуживает отдельного упоминания. Она не только обыграла одну из ведущих теннисисток последних двух-трёх лет, но и самую неудобную для себя соперницу. Данный успех невероятно важен для неё и придаст уверенности в себе в преддверии полуфинала.

Для Анастасии Павлюченковой это тоже особенное событие. Она пропустила много времени из-за травмы и восстановления после операции. Настя совсем недавно вернулась на корт, и для неё это первый успех после «Роллан Гаррос». Будет важно, как россиянка дальше будет себя чувствовать на турнире. Одно могу сказать точно: это будет красивый полуфинал, и прекрасно, что одна из наших девушек поборется за трофей», — рассказала Веснина в интервью RT.