Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина прокомментировала выход Павлюченковой и Кудерметовой в полуфинал в Токио

Веснина прокомментировала выход Павлюченковой и Кудерметовой в полуфинал в Токио
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина поделилась мнением о победах Анастасии Павлюченковой и Вероники Кудерметовой. Обе теннисистки вышли в полуфинал турнира в Токио.

«Считаю, победа Вероники Кудерметовой над Игой Свёнтек заслуживает отдельного упоминания. Она не только обыграла одну из ведущих теннисисток последних двух-трёх лет, но и самую неудобную для себя соперницу. Данный успех невероятно важен для неё и придаст уверенности в себе в преддверии полуфинала.

Для Анастасии Павлюченковой это тоже особенное событие. Она пропустила много времени из-за травмы и восстановления после операции. Настя совсем недавно вернулась на корт, и для неё это первый успех после «Роллан Гаррос». Будет важно, как россиянка дальше будет себя чувствовать на турнире. Одно могу сказать точно: это будет красивый полуфинал, и прекрасно, что одна из наших девушек поборется за трофей», — рассказала Веснина в интервью RT.

Материалы по теме
Вероника Кудерметова: просто пыталась поверить, что могу обыграть Игу Свёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android