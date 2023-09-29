Директор Australian Open высказался на тему переименования арены в честь Новака Джоковиче

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тайли высказался на тему переименования стадиона в Мельбурне в честь сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Вы второй человек, который спросил меня об этом сегодня. Послушайте, я думаю, что в конечном счёте название арены — это не моё решение, а теннисной Австралии, потому что мы… многие люди на самом деле не понимают Уимблдон, «Ролан Гаррос» и US Open — все они владеют площадкой, на которой они проводят свои соревнования.

Мы сдаём его в аренду, и правительство Виктории владеет нашими объектами, а мы арендуем их, и нам повезло, что они инвестируют в эти объекты, но мы не владеем ими. Итак, где-то в сентябре-декабре мы приезжаем, готовим всё для мероприятия, а к середине февраля уезжаем.

Так что вы не увидите этих теннисных кортов на стадионе. Нам бы хотелось, чтобы он принадлежал нам, потому что мы думаем, что могли бы проявить больше творчества и провести больше теннисных мероприятий в течение года. Да, правительство отлично справляется с задачами, и оно создало великолепную инфраструктуру.

Но да, эта схема отлична от любого другого события. Таким образом, название арены будет представлять собой комбинацию событий, которые должны произойти. Но я, конечно, был бы сторонником признания в некотором роде невероятных достижений Новака здесь, в Австралии», — сказал Тайли.