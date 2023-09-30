Родионов обыграл Баэса во втором круге турнира в Астане
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107-я ракетка мира, австрийский теннисист Юрий Родионов обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (27-е место в рейтинге АТР) в рамках турнира серии АТР-250 в Астане (Казахстан).
Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:4 в пользу представителя Австрии. За это время Родионов выполнил пять подач навылет и допустил три двойные ошибки. У Баэса ни одного эйса и ни одной двойной ошибки. Это была первая личная встреча двух теннисистов.
В следующем круге Юрию Родионову будет противостоять Адриан Маннарино из Франции (34-е место в рейтинге АТР).
Турнир в Астане относится к категории АТР-250 и проходит на хардовом покрытии c 27 сентября по 3 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 017 850.
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