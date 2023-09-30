Вероника Кудерметова прокомментировала выход в финал турнира в Токио

19-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). В полуфинальном поединке Кудерметова (8) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3 обыграла финалистку «Ролан Гаррос» — 2021, бывшую 11-ю ракетку мира, соотечественницу Анастасию Павлюченкову.

Теннисистки пробыли на корте 3 часа и 28 минут. Для Кудерметовой этот матч стал самым продолжительным в карьере.

«Очень тяжёлый матч, напряжённая борьба. Мы обе выложились на максимум. Я так рада.

Важнее всего было оставаться в игре, быть чуть более агрессивной. Настя всегда стремится действовать активно. Во втором сете я, возможно, немного потеряла сосредоточенность, заиграла медленнее. Но в решающем сете я сказала себе, что, если хочу победить, нужно играть агрессивно. И это стало ключевым моментом», — сказала Кудерметова в интервью на корте.