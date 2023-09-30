У российских теннисисток уже 13 финалов в одиночном разряде в сезоне-2023

Российские теннисистки смогли выйти в финал 13 прошедших и текущих турниров в одиночном разряде в сезоне-2023.

Благодаря усилиям россиянок на этой неделе в Нинбо и Токио количество финалов у наших теннисисток в одиночном разряде в сезоне-2023 выросло сразу до 13. При этом пока титул выиграли лишь три из них.

Все финалы россиянок на турнирах WTA-2023 в одиночном разряде (13):

Александрова — 2 финала (Хертогенбосх — титул, Кливленд — финал) Касаткина — 2 финала (Аделаида, Истбурн) Самсонова — 2 финала (Абу-Даби, Монреаль) В. Кудерметова — 2 финала (Хертогенбосх, Токио) Потапова — 1 финал (Линц — титул) Тимофеева — 1 финал (Будапешт — титул) Блинкова — 1 финал (Страсбург) Грачёва — 1 финал (Остин — до ухода под флаг Франции) Шнайдер — 1 финал (Нинбо)

Напомним, сегодня, 30 сентября, состоялся матч в рамках финала турнира WTA-250 в Нинбо (Китай) между россиянкой Дианой Шнайдер (85-я ракетка мира) и представительницей Туниса Онс Жабер (седьмая ракетка мира). Шнайдер не смогла одержать победу — Жабер стала чемпионкой турнира WTA-250 в Нинбо. Завтра, 1 октября, Вероника Кудерметова сыграет в финале Токио с американкой Джессикой Пегулой.