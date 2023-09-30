Свёнтек: сосредотачиваюсь на будущем. Моя задача сейчас — не гнаться за очками и рейтингом

Польская теннисистка Ига Свёнтек, 75 недель занимавшая первую строчку рейтинга WTA, а ныне расположившаяся на второй позиции, рассказала о планах на будущее после потери лидерства в рейтинге.

«Сейчас я сосредотачиваюсь на будущем, а не на защите очков. Моя основная задача — изменить кое-что на корте в плане техники и тактики, развиваться как теннисистка. А не гнаться за очками или рейтингом.

Я поняла, сколько работы мне предстоит в межсезонье, потому что я хочу улучшить многие аспекты моей игры. И у моего тренера отличный план. Иногда не получается уместить всю работу в две недели, но мы уже начали.

Не знаю, как всё будет выглядеть в матчах — это совсем другое дело. В Токио мне не хватило практики, потому что я не играла три недели. Но вообще это всё неважно. Я просто буду выкладываться при любых обстоятельствах», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.