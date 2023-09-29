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Андрей Чесноков: победа Кудерметовой над Свёнтек — что-то из области фантастики

Андрей Чесноков: победа Кудерметовой над Свёнтек — что-то из области фантастики
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Заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков прокомментировал победу 19-й ракетки мира россиянки Вероники Кудерметовой над второй ракеткой мира полькой Игой Свёнтек в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Токио (Япония).

«Непонятно, как это могло произойти. Победа Кудерметовой над Свёнтек — это сенсация. Это что-то нереальное. Я не видел матч, но это что-то из области фантастики. Я даже не знаю, как это всё прокомментировать.

То, что Вероника обыграла Свёнтек, — невероятно. Свёнтек, которая почти не проигрывает. Она может проиграть Соболенко, Гауфф, а остальных достаточно комфортно обыгрывает. У меня нет слов», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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