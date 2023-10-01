Бублик: теннис идёт в неправильном направлении, игру замедляют. Медведев считает так же

35-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик поделился мнением, что теннис двигается в неправильном направлении в последние годы, также отметив, что схожего мнения придерживается и чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев.

«Мой перформанс в конце (матча второго круга турнира ATP-250 в Астане с Себастьяном Офнером. — Прим. «Чемпионата») больше, чтобы порадовать публику, чем вывести из равновесия соперника? Я всегда говорил вам, что зрители пришли смотреть на шоу. Я заметил, что теннис двигается в неправильном направлении: игру замедляют, делают скучнее. Мне неинтересно. Даже Медведев говорил о мячах, что они стали медленные. Быстрого, зрелищного тенниса не получается.

Даниил сказал, что это плохо для тенниса. Для него, однако, такой стиль подходит, он выигрывает. Но для меня два эйса за два сета – таких результатов я не видел у себя давно. При том, что мне показалось, я подавал не так плохо. Но при этом мячи очень медленные, не получается играть в агрессивный теннис, в который я пытался играть на протяжении почти пяти последних лет – с 2019 года я стою в топ-50. Я настраивался на битву, на упорный матч, а меня, условно, снесли с корта. Поэтому, надеюсь, они были всё равно довольны», — сказал Бублик на послематчевой пресс-конференции.