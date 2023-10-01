Бублик — о поражении в Астане: я пробовал всё. А Офнер отыграл вообще без ошибок

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал своё поражение в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан). В субботу, 30 сентября, спортсмен в двух сетах проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру.

«Когда у соперника летит всё, это действительно тяжело, я ему об этом сказал у сетки и спросил: «Каким образом ты при такой великолепной игре так низко стоишь?». Он играет лишь один год, я его особо никогда не видел на других турнирах. Тяжело. Дома, свои трибуны, и я был хорошо готов к турниру, но он отыграл великолепно. Я действительно не ожидал от него такой классной игры. Но это теннис.

Очень быстро им была перехвачена инициатива. Всё происходило стремительно. Вроде бы только вышли, и вроде я играю дома, а в итоге как будто он при домашних трибунах. Обычно такое происходит в Америке, когда играешь с американцами: ты не успеваешь опомниться, а уже 0:4. И тут всё быстро, он действительно играл хорошо. Когда был переломный момент – у меня был брейк-пойнт – то он попал очень неплохой удар справа. Не уверен, что он ещё так когда-нибудь попадёт. Но когда уже 0:2, 0:3 и нет особых шансов на приёме, тяжело возвращаться – я пробовал всё, что в моих силах. А он отыграл вообще без ошибок», — сказал Бублик на пресс-конференции.