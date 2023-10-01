Остапенко вышла во второй круг турнира в Пекине, в трёх сетах обыграв Лис
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16-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). На старте турнира спортсменка в трёх сетах обыграла немку Еву Лис, занимающую 122-ю строчку рейтинга WTA. Матч завершился со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
Спортсменки провели на корте 1 час 56 минут. По ходу встречи Елена Остапенко выполнила три эйса, реализовала семь брейк-пойнтов из десяти и допустила шесть двойных ошибок. На счету Евы Лис — 6 реализованных брейк-пойнтов из 16 и восемь двойных ошибок.
Во втором круге Елена Остапенко встретится с победительницей матча между китаянкой Фанжань Тянь, выступающей по уайлд-кард, и чешкой Линдой Носковой. Соперница латвийской теннисистки определится сегодня, 1 октября, днём.
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