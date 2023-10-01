«Я заплакала, когда услышала это». Циньвэнь — о подробностях ухода Фиссетта от неё к Осаке

23-я ракетка мира 20-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала о подробностях расставания со своим тренером, именитым бельгийским специалистом Вимом Фиссеттом. Он ушёл из её команды к четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема», японке Наоми Осаке, которая собирается вернуться на корт в 2024 году после декрета.

«Во время US Open я уже знала, что он связался с командой Осаки. Сразу после матча он сказал мне, что чувствует, что у него нет никакой связи со мной. Он никогда не говорил мне этого раньше. Сразу после того, как я потерпела поражение, он сказал мне об этом. Я чувствовала себя очень странно. Я поговорила со своим менеджером. Я спросила своего менеджера, перейдёт ли Фиссетт в команду Осаки. Менеджер сказал: «Нет, он не может так сделать, он не такой человек». Но, отдохнув неделю, он вдруг сказал мне, что собирается работать с Осакой.

Это оказало довольно большое влияние на меня, членов моей команды и мою семью. Я заплакала, услышав это. В нашем сотрудничестве не было ни ссор, ни споров. В этом сотрудничестве для меня не было ничего нового, но и он не сделал ничего плохого.

Первой мыслью было то, что это неэтичный конец такого сотрудничества. Я понимаю, что Осака может сделать ему более выгодное предложение. Я понимаю, что с его точки зрения это может быть лучшей позицией. У него есть семья, которую нужно содержать. Я понимаю его решение, но это не значит, что я прощу его за то, что он принял такое решение», — сказала Циньвэнь после победы на Азиатских играх – 2023 в одиночном разряде.