«Королева двойных». Чемпионка Уимблдона Вондроушова подверглась травле после поражения

Чемпионка Уимблдона-2023, восьмая ракетка мира, 24-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова призналась, что подверглась нападкам в социальных сетях после неожиданного поражения от 28-й ракетки мира, украинки Ангелины Калининой в первом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Напомним, встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:1 в пользу Калининой.

После матча Вондроушова опубликовала в личном блоге скриншоты, на которых запечатлены токсичные комментарии в её адрес.

«Теннисная чемпионка, хах, скорее, королева двойных»;

«Люди, репортим эту теннисистку, она продалась и должна быть изгнана из тенниса»;

«Кусок ######, как это ##### выиграло Уимблдон?»;

«Худшая подача, которую я когда-либо видел», — написали Вондроушовой пользователи.