Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Королева двойных». Чемпионка Уимблдона Вондроушова подверглась травле после поражения

«Королева двойных». Чемпионка Уимблдона Вондроушова подверглась травле после поражения
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2023, восьмая ракетка мира, 24-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова призналась, что подверглась нападкам в социальных сетях после неожиданного поражения от 28-й ракетки мира, украинки Ангелины Калининой в первом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Напомним, встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:1 в пользу Калининой.

После матча Вондроушова опубликовала в личном блоге скриншоты, на которых запечатлены токсичные комментарии в её адрес.

«Теннисная чемпионка, хах, скорее, королева двойных»;
«Люди, репортим эту теннисистку, она продалась и должна быть изгнана из тенниса»;
«Кусок ######, как это ##### выиграло Уимблдон?»;
«Худшая подача, которую я когда-либо видел», — написали Вондроушовой пользователи.

Материалы по теме
16-летняя Андреева выиграла первый матч после US Open! Мирра разгромила чемпионку ТБШ
16-летняя Андреева выиграла первый матч после US Open! Мирра разгромила чемпионку ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android