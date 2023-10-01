Димитров — после победы над Руне: вижу прогресс в игре, но верю, что могу ещё прибавить

Болгарский теннисист, 19-я ракетка мира Григор Димитров прокомментировал свою игру, а также высказался о том, сможет ли он ещё прибавить в уровне своих выступлений. Димитров обыграл четвёртую ракетку мира, датчанина Хольгера Руне во втором круге турнира в Пекине.

«‎Я сосредоточился на уровне своего тенниса. В этом году я проиграл довольно похожих матчей против нескольких подобных игроков, поэтому мне очень хотелось повысить свой уровень игры. Я всё ещё чувствую, что мог бы местами сыграть немного лучше, но победа есть победа. Мне просто нужно немного подумать о том, что я могу улучшить в своей игре.

Я вижу определённый прогресс с первого до сегодняшнего матча, но всё ещё верю, что могу ещё немного прибавить»‎, — сказал Димитров в интервью после победы над Руне.