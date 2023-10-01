«Рада, что она у меня есть». Арина Соболенко рассказала о дружбе с Бадосой

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко откровенно высказалась о своей дружбе с испанкой Паулой Бадосой.

«Нечасто удаётся найти свою вторую половинку в туре, потому что мы соревнуемся друг с другом. Но у нас есть такое соглашение… На корте мы противники, мы можем кричать всё, что захотим, но вне корта – мы снова друзья. Нам может потребоваться день, в зависимости от того, кто победит, на то, чтобы смириться с фактом, что одна из нас проиграла, а потом мы снова становимся друзьями. Это непросто, но я очень рада, что она у меня есть. Она очень милая девушка, и то, что она рядом со мной, очень важно для меня», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.