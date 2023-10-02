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Звонарёва проиграла Ван в матче первого круга турнира WTA-1000 в Пекине

Звонарёва проиграла Ван в матче первого круга турнира WTA-1000 в Пекине
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) российская теннисистка Вера Звонарёва (397-я в рейтинге WTA) потерпела поражение от 37-й ракетки мира представительницы Китая Синьюй Ван. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу китайской спортсменки.

Матч продлился 1 час 34 минуты. Ван один раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Звонарёвой один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований в Пекине Ван предстоит встретиться с победительницей противостояния Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Дарья Касаткина (Россия). Турнир в Пекине продлится до 8 октября.

Пекин (ж). 1-й круг
02 октября 2023, понедельник. 07:40 МСК
Синьюй Ван
37
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Вера Звонарёва
397
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
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