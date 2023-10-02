Звонарёва проиграла Ван в матче первого круга турнира WTA-1000 в Пекине
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) российская теннисистка Вера Звонарёва (397-я в рейтинге WTA) потерпела поражение от 37-й ракетки мира представительницы Китая Синьюй Ван. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу китайской спортсменки.
Матч продлился 1 час 34 минуты. Ван один раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Звонарёвой один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде соревнований в Пекине Ван предстоит встретиться с победительницей противостояния Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Дарья Касаткина (Россия). Турнир в Пекине продлится до 8 октября.
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