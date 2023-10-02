Звонарёва и Зигемунд вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в Пекине

Российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша по парному разряду представительница Германии Лаура Зигемунд обыграли японку Мию Като и индонезийскую теннисистку Алдилу Сутджиади в матче 1/16 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Звонарёвой и Зигемунд.

Игра продлилась 1 час 55 минут. Звонарёва и Зигемунд сделали четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Като и Сутджиади одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

В следующем раунде соревнований в Пекине Звонарёва и Зигемунд сыграют с французским дуэтом, в который входят Каролин Гарсия и Кристина Младенович.